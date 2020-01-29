Американская компания SpaceX сегодня, как ожидается, отправит на орбиту 60 спутников глобального интернета Starlink

До этого запуски неоднократно откладывались.

Плохие погодные условия заставляли SpaceX четырежды переносить дату страта. В компании рассчитывают, что сегодня это сделать удастся. Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 будет запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида около 17.06 по московскому времени. Ее многоразовая ступень должна будет вернуться и сесть на плавучую платформу в Атлантическом океане. На борту ракеты 60 спутников системы Starlink, которая в будущем должна обеспечить жителей Земли доступом к высокоскоростному интернету из любой точки планеты. Если сегодняшний старт пройдет успешно, это будет уже четвертая группа космических аппаратов, запущенных на орбиту. Всего их будет около 12 тысяч. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.

SpaceX – далеко не единственная компания, занимающаяся созданием широкополосного доступа в интернет с помощью сети спутников. Над похожими проектами работают OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon.