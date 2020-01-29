ПАСЕ планирует обсудить сегодня продление полномочий России в ассамблее

Российская делегация пригрозила досрочным отъездом из Страсбурга в случае ограничения своих функций.

Полномочия России в начале недели, в первый день зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, оспорил литовский депутат Эмануэлис Зингерис. Он обвинил Москву в нарушении обязательств перед Советом Европы — в том числе не исполнении решений Европейского суда по правам человека, а также агрессии по отношению к Украине и Грузии. Парламентария поддержали ещё около 30ти депутатов от этих стран, а также Латвии и Эстонии. Полномочия Россия оспорили и на том основании, что на последних выборах в Госдуму в них участвовали жители Крыма. Мониторинговой комиссии ПАСЕ дали 48 часов на подготовку доклада по предложению заблокировать полномочия российской делегации. Её глава, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой пригрозил вместе с коллегами покинуть сессию парламентской ассамблеи, если полномочия ограничат. Напомню, Россия вернулась в ПАСЕ в июне прошлого года спустя пять лет. В работе ассамблеи наша делегация не участвовала после присоединения Крыма к России и обострения конфликта на Украине.

Главы делегации Пётр Толстой накануне вечером сказал, что доклад комитета ПАСЕ по мониторингу рекомендует подтвердить полномочия России в полном объёме.