Президент США представил план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

В Израиле уже заявили о готовности принять «сделку века».

Дональд Трамп предполагает, что необходимо создать два отдельных государства, — Израиль и Палестину, которые будут мирно сосуществовать. Он обещал, что в скором времени появится детализированная карта Ближнего востока, которая будет изображать точные границы этих стран. По этому плану столица Палестины будет в Восточном Иерусалиме, а если она согласится на реализацию этой идеи, то сможет увеличить свои территории в два раза, а инвестиции в неё составят до пятидесяти миллиардов долларов.

Трамп объявил, согласно этой инициативе, Израиль остановит строительство новых поселений на территории Палестины, а те в свою очередь откажутся от террора и официально согласятся на переговоры. Президент США добавил, что считает эту сделку историческим шансом для жителей области организовать своё государство и предположил, что другой такой возможности может и не появиться.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже объявил, что его страна готова к переговорам на основе этой сделки. Он отметил, что план Трампа учитывает самую суть конфликта, то есть необходимость признания Палестиной еврейского государства.

В Палестине план Трампа отвергли и отметили, что готовы к переговорам, если к ним помимо США подключаться Россия, Евросоюз и ООН.