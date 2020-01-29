Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку министра, который устроил пьяный дебош

Министр окружающей среды Ласло Солымос вместе со своим братом на прошлой неделе был доставлен в отделение полиции. В ресторане они подрались с официантами и разбили стеклянную дверь. Как пишут местные СМИ, политик при этом кричал, что он министр и требует к себе уважения. Через месяц в Словакии пройдут выборы, по итогам которых сформируют новое правительство.