Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку министра, который устроил пьяный дебош

Министр окружающей среды Ласло Солымос вместе со своим братом на прошлой неделе был доставлен в отделение полиции. В ресторане они подрались с официантами и разбили стеклянную дверь. Как пишут местные СМИ, политик при этом кричал, что он министр и требует к себе уважения. Через месяц в Словакии пройдут выборы, по итогам которых сформируют новое правительство.
2020-01-29T05:08:00+03:00
2020-01-29T05:08:54+03:00
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05:08, 29 января 2020
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