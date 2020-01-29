Власти Китая потребовали извинений от газеты в Дании за карикатуру на коронавирус

В посольстве заявили, что издание «Юлландс постен» нарушило нормы этики и свободы слова. Поводом стал изображение флага Китая, на котором вместо звезд желтые вирусы. Главный редактор издания Якоб Нибро заявил, что газета не собиралась насмехаться над обстановкой в Китае. При этом он отказался приносить извинения, передает издание «Локал». По последним данным, в Китае заразились новым вирусом почти 6 тысяч человек, 132 из них скончались.