Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов признан вменяемым

Это сообщил ТАСС адвокат Александр Почуев. При этом он сказал, что защита подаст ходатайство о проведении повторной экспертизы, поскольку не удовлетворена некоторыми ответами специалистов. Преподаватель СПбГУ был задержан в ноябре, в его рюкзаке нашли две женские руки. Соколов признался, что убил и расчленил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой его связывали близкие отношения.