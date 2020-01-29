Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов признан вменяемым

Это сообщил ТАСС адвокат Александр Почуев. При этом он сказал, что защита подаст ходатайство о проведении повторной экспертизы, поскольку не удовлетворена некоторыми ответами специалистов. Преподаватель СПбГУ был задержан в ноябре, в его рюкзаке нашли две женские руки. Соколов признался, что убил и расчленил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой его связывали близкие отношения.
2020-01-29T05:07:00+03:00
2020-01-29T05:07:38+03:00
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05:07, 29 января 2020
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