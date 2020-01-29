Росстат сообщил, что в 2019 году доходы россиян выросли на 0,8%

Но этого не хватает, что компенсировать обвал доходов с 2014 по 2017 годы, отмечают экономисты. В прошлом году Росстат перешел на новую методологию расчета реальных располагаемых доходов населения, что позволило остановить падение доходов хотя бы в официальной статистике. В итоге в 2018 году рост доходов населения был около нуля – 0,1%. Как передает РИА, по данным Минэкономразвития, ВВП России вырос в 2019 г на 1,4%