Защита Константина Котова обратилась в Верховный суд после решения Конституционного суда о пересмотре дела

Это просьба не затягивать с прекращением уголовного преследования активиста, сказала «Интерфаксу» одна из адвокатов Котова Анна Ставицкая. Константин Котов был задержан во время летних протестов в Москве и осужден на 4 года колонии по так называемой дадинской статье о неоднократных нарушениях на митингах.