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04:09, 29 января 2020

Число заразившихся коронавирусом в Китае за сутки выросло еще на треть и приблизилось к 6 тысячам

132 человека скончались, сообщили ночью власти страны. Около 60 тысяч человек, которые имели тесных контакт с заболевшими, находятся под наблюдением. В Китае закрыты больше 10 городов, отменены массовые мероприятия



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