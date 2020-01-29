США обнародовали план урегулирования палестино-израильского конфликта, который назвали «сделкой века»

Вашингтон предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Дональд Трамп назвал «неделимой столицей» Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

Лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг план США. По его словам, сделка обречена на провал.