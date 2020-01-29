Московский футбольный клуб «Локомотив» подал в суд на своего бывшего директора

С Ильи Геркуса хотят взыскать 144 миллиона рублей, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе команды, иск стал результатом проведенного аудита после смены руководства. Илья Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года по декабрь 2018-го. При нем клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны