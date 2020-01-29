В компании Facebook признали, что собирают сведения о клиентах даже без их входа в аккаунт

В соцсеть с помощью специальных трекеров поступает информация о мобильных приложениях и открытых на смартфонах сайтах. В корпорации пояснили, что это нужно для персонализации контента и рекламы. И теперь Facebook предложила новую функцию. Она позволяет удалять данные, которые могли бы быть доступны для соцсети. Газета «Вашингтон пост» отмечает, что можно удалить всю старую информацию, однако это не помешает корпорации вновь начать сбор данных.