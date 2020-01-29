Нидерландский почтовый сервис Startmail.com считает необоснованной блокировку сайта в России из-за ложных минирований

В компании уверены, что для этого нет оснований, и подчеркивают, что никаких официальных обращений от российских правоохранительных органов не было, передает ТАСС. Заблокировать сервис в России потребовала Генпрокуратура из-за сведений, что с его помощью осуществлялась массовая рассылка сообщений о заложенных бомбах. В России последние три месяца проходят массовые эвакуации школ, судов и торговых центров. Как с этим поможет справиться блокировка одного из почтовых сервисов, которую к тому же легко обойти, не уточняется.
2020-01-29T03:06:00+03:00
2020-01-29T03:27:23+03:00
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03:06, 29 января 2020
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