Суд в Элисте отменил объявление в розыск вдовы бывшего мэра Москвы Елены Батуриной

Об этом ТАСС сообщили представители сторон. Было обжаловано постановление, вынесенное в конце декабря по иску о клевете. Его подал Эренцен Манжеев, финансовый управляющий в деле о банкротстве брата Елены Батуриной Виктора Батурина. Между родственниками идет многолетняя судебная тяжба в Австрии.