Мосгорсуд смягчил меру пресечения школьнику, который обвиняется в изготовлении самодельной бомбы

Следствие просило продлить домашний арест. Суд заменил его некоторыми ограничениями – подростку запрещено пользоваться интернетом, мобильным и почтой, выходить из дома с 22 часов до 7 утра, посещать массовые мероприятия и общаться со свидетелями по его делу, передает ТАСС. Ученик одной из московских школ был задержан в ноябре 2018 года в рамках расследования взрыва в здании ФСБ в Архангельской области.