Чебоксарский депутат от «Единой России» осужден на 9 лет колонии за организацию покушения на убийство

По версии следствия, Евгений Андреев нанял киллера для убийства своего партнера по бизнесу. Утверждается, что депутат обещал за убийство заплатить 50 тысяч рублей, передает ТАСС. Летом прошлого года Верховный суд Чувашии отменил оправдательный приговор по этому делу.