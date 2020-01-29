Защита Константина Котова попросила Верховный суд не затягивать с прекращением его уголовного преследования

Это сообщила «Интерфаксу» один из адвокатов активиста Анна Ставицкая. В понедельник Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Константину Котову. Он был задержан во время летних протестов в Москве и осужден на 4 года колонии по так называемой дадинской статье о неоднократных нарушениях на митингах.