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02:04, 29 января 2020

Владимир Путин завтра встретится в Москве с Беньямином Нетаньяху

Об этом накануне сообщили в Кремле. Премьер Израиля прилетит из Вашингтона, где поддержал план Дональда Трампа, который американский лидер называет сделкой века. США собираются признать законными еврейские поселения на палестинских территориях. Палестине предложено сформировать государство со столицей в Восточном Иерусалиме, однако при этом Трамп заявил, что Иерусалим должен быть неделимой столицей Израиля. Нетаньяху пояснил, что палестинцам предлагается в качестве столицы пригород Иерусалима Абу-Дис.
Палестина отвергла план США. Его также раскритиковали Турция и Иран.



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