Посольство Китая в Дании потребовало извинений за карикатуру на коронавирус

На рисунке изображен алого цвета флаг КНР, вместо звезд на котором — желтые вирусы. Китайские дипломаты заявили, что газета «Юлландс постен» нарушила нормы этики, свободы слова и нормы цивилизованного общества. Главный редактор издания Якоб Нибро заявил, что газета не собиралась насмехаться над обстановкой в Китае. При этом он отказался приносить извинения, передает издание «Локал». По последним данным, в Китае заразились новым вирусом более 4,5 тысяч человек, 125 из них скончались.