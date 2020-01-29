Протоиерей Всеволод Чаплин будет сегодня похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Отпевание начнется в 10 часов в храме Феодора Студита у Никитских ворот, где он служил настоятелем. Всеволод Чаплин с 2009 по 2015 годы был официальным спикером РПЦ, он возглавлял синодальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества. Ему был 51 год.