В Калуге отменили концерт ска-панк-группы Distemper после предостережения прокуратуры

Региональное ведомство нашло в текстах пропаганду радикальных анархистских взглядов и насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на организаторов концерта. Издание отмечает, что ни одной песни Distemper нет в списке экстремистских материалов. Группа была основана в Москве в 1989 году.