Евросоюз расширил санкционный список из-за местных выборов в Крыму в прошлом году

В перечень внесены 7 человек, в том числе исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк и председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев, передает «Интерфакс». В заявлении Совета ЕС говорится, что санкции расширены из-за подрыва или угрозы территориальной целостности Украины.