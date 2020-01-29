Присяжные в Мосгорсуде оправдали бывшего директора фабрики «Меньшевик», который устроил там стрельбу

Илью Аверьянова обвиняли в убийстве охранника в декабре 2017 года. По версии следствия, бизнесмен открыл огонь по приставам, которые пришли на фабрику взыскивать с него долги. За невиновность подсудимого проголосовала половина присяжных – четыре из восьми, что трактуется в пользу обвиняемого, передает «Интерфакс».

По второму эпизоду – об избиении рабочего в июне 2016 – Аверьянов также был оправдан. Его освободили в зале суда.