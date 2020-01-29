Журналисты требуют освободить редактора дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева

Сегодня они намерены провести серию одиночных пикетов у представительства Дагестана в Москве.

Своей акцией сотрудники ряда независимых СМИ хотят привлечь внимание республиканских и федеральных чиновников, а также всего российского общества к делу коллеги из Дагестана. Он был арестован в июне прошлого года по обвинению в финансировании терроризма.

Сам Гаджиев вину не признает. Видеоролик с рассказом о нем выпустили в понедельник известные журналисты «Новой газеты», «Коммерсанта», «Медузы», «Эха Москвы», «Медиазоны» и других изданий. Они рассказали, что основанием для его ареста стали показания человека, у которого, как стало потом известно, признание было выбито под пытками. В ролике также говорится, что на Северном Кавказе подобные обвинения стали методом устранения неугодных власти. Это равносильно подбрасыванию наркотиков Ивану Голунову в Москве, отметил один из выступавших. Представители СМИ просят главу Дагестана Владимира Васильева «не молчать и отреагировать на дело Абдулмумина Гаджиева», отмечая, что решение проблем любого региона невозможно без свободы слова и независимой прессы».

В понедельник Верховный суд Дагестана продлил Гаджиеву арест еще на два месяца.