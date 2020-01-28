На крупнейшей теплоэлектростанции в Москве загорелся трансформатор

По словам источника «Интерфакса» из-за пожара произошло короткое замыкание, один из энергоблоков отключился. Предположительно, причиной стало воспламенение масла.

Уточняется, что инцидент не привел к отключению света у потребителей на юге столицы. Крупнейшая в городе ТЭЦ в Востряковском проезде обслуживает более двух миллионов человек в Чертаново, Ясенево, Бирюлево и Марьино.