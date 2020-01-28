Президент Саломе Зурабишвили, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, напомнила Москве об обязательствах.
Массовая депортация уроженцев Грузии из России произошла после того, как в республике задержали нескольких россиян, подозреваемых в шпионаже. Согласно решению Европейского суда по правам человека, вынесенного год назад, моральный ущерб понесли около полутора тысяч граждан Грузии, высланных из страны.
Грузия потребовала от Росси 10 миллионов евро, присужденных ЕСПЧ за депортацию граждан в 2006 году
Президент Саломе Зурабишвили, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, напомнила Москве об обязательствах.