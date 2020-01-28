Грузия потребовала от Росси 10 миллионов евро, присужденных ЕСПЧ за депортацию граждан в 2006 году

Президент Саломе Зурабишвили, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, напомнила Москве об обязательствах.

Массовая депортация уроженцев Грузии из России произошла после того, как в республике задержали нескольких россиян, подозреваемых в шпионаже. Согласно решению Европейского суда по правам человека, вынесенного год назад, моральный ущерб понесли около полутора тысяч граждан Грузии, высланных из страны.