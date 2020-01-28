Z Архив новостей новости
5 8 6 1131
23:01, 28 января 2020

США намерены признать поселения Израиль на Западном берегу реки Иордан

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации. Ранее Дональд Трамп озвучил ключевые положения плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. В числе прочего он предложил связать территории, принадлежащие палестинцам скоростным транспортным сообщением и пообещал американскую помощь в построении палестинского государства, которое взамен должно отказаться от террора.

Лидер Палестины Махмуд Аббас отверг предложения главы Белого дома и сказал, что готов к переговорам только в рамках «ближневосточного квартета», в который кроме США входят Россия, Евросоюз и ООН.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

К дням памяти жертв холокоста Если Россия хочет, чтобы чужая память о войне, память ее соседей не исказила и не вытеснила ее образ как жертвы войны и главного в ней победителя, ей лучше принять память о холокосте в той безусловной и безоговорочной форме…

5 116 6 7310 29.01
Kпамять, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Что смущает в «сделке века» Трамп полагается на экономическое предложение палестинцам, которое ему, как бизнесмену, кажется щедрым и разумным. Однако корни данного конфликта не в экономике, и решить их «покупкой» лояльности точно не получится…

5 101 6 8221 29.01
Kизраиль, палестина, сша, трамп, политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

В исторических вопросах у России нет цели противостоять именно Польше любой ценой Все эти игры на домашнюю публику с выставлением исторических счетов — от лукавого. Наша страна может выставить такой счёт практически кому угодно. Но это не наш метод…

5 102 6 8271 25.01
Kобщество, история, польша, рф, мнения
Блоги

+ Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил президент Украины…

5 391 6 38612 28.01
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, история, вторая мировая, ссср, германия, зеленский, политика, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…

5 222 6 23367 24.01
#слушать 01:46:56 8читать ;смотреть $скачать 24.5 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Новости

В Киеве демонтировали билборды с пророссийскими надписями Речь идет о рекламных щита с фотографией основателя строительной компании Holly Industrial и надписью «Россия – наш главный стратегический партнер»...

5 43 6 5271
Блоги

Сергей Марков политолог

Ваше слово, панове… Перечислите то, за что у Польши вина перед Россией. Потому что извинения только с одной стороны — не путь к взаимопониманию. Извинения должны быть с обеих сторон…

5 139 6 17106 28.01
Kполитика, польша, общество, история, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Письмо прадеду на фронт Пусть напишут прадеду, попавшему из-за бездарности сталинских маршалов в котел и оказавшемуся в плену у немцев. Прадеду, который если и выжил чудом у Гитлера, потом был отправлен в тот же штрафбат или прямиком в ГУЛАГ…

5 275 6 37625 24.01
Kвторая мировая, сталин, история, память, школа, общество, власть, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Но я не представляю себе, что при этом министре, например, Сорокин вернется в Россию. Что Акунин вернется в Россию…

5 95 6 13650 26.01
#слушать 51:28 8читать ;смотреть $скачать 11.8 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Последний барьер Не стоит уподобляться путинской бюрократии, относящейся к Конституции и законам страны как к своей частной собственности. Никто не вправе навязывать стране модель государственного устройства — ни президент, ни чиновники, ни партии, ни те или иные группы активистов…

5 48 6 7071 16:59
Kконституция, законы, власть, рф, политика, общество, мнения
Блоги

Алексей Добрынин адвокат Наамы Иссахар, партнёр Pen&Paper

Апелляция. Борьба. Свобода! Сожаление в этой истории вызывает только одно: к свободе Наама пришла не через правосудие, а через институт помилования, которому правосудие да и право не нужно. Но и помилование вряд ли могло бы случиться само по себе — без борьбы…

5 148 6 22043 29.01
Kобщество, правосудие, мнения
Блоги

Владимир Осин адвокат

Когда Путин ответит на «мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника власти»? Какой смысл тратить время и средства на голосование за закон, который будет уже принят? Но вряд ли за оставшиеся дни до второго чтения законопроекта, успеют определиться с процедурой «эксклюзивного голосования» и провести его…

5 34 6 5250 26.01
Kобщество, политика, конституция, власть, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Бороться с системой, чтобы стать ее частью Если даже завтра Путин падет, то у Навального шансов занять его место все равно катастрофически мало. То есть игра эта опасная: в случае заварушки в Кремле оппозицию во главе с Навальным может вообще смести с политического ландшафта. Есть такой большой шанс…

5 86 6 13706 19:33
Kнавальный, оппозиция, власть, жуков, референдумы, конституция, политика, рф, мнения
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

Искусство сделки Называя вещи своими именами, всё выглядело настолько топорно и вызывающе, что шансов добиться согласия палестинцев у Трампа не было. Остается понять, зачем президент США вообще затеял всю эту дурацкую комедию именно сейчас?..

5 120 6 19487 11:36
Kполитика, сша, израиль, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Туристов в Крыму до сих пор считали на украинских счётах Может, кому и не нравится, но Крым постепенно движется вперёд и скоро это будет, да и сейчас так есть, один из самых перспективных регионов для переезда россиян на ПМЖ…

5 132 6 23415 06:25
Kполитика, общество, крым, мнения
Блоги

Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам пироги с мясом Фотографии этого мероприятия вызвали острую общественную критику…

5 92 6 16460 15:26
Kкрым, ветераны, блокада, вторая мировая, чиновники, фото, события

Популярное за неделю

Новости

Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке «Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло», — сказал премьер, открывая заседание правительства…

5 22 6 16504
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Или нам по телефону позвонят и спросят, как в известном анекдоте: «Не против ли вы, чтобы Владимир Владимирович поменял Конституцию?» Два варианта ответа: «Нет, не против»; «Да, не против»...

5 74 6 108153 25.01
#слушать 48:57 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование

3211337
«К пятилетию серии «Судебные процессы» — «Процессы, в которых присутствует цифра «5»»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 5719 26.01
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Новый дворец и Майбах Медведева Новый дворец и Майбах Медведева Эксклюзивный особняк в центре Москвы и лимузин Майбах за 57 млн рублей. Что еще нужно Дмитрию Анатольевичу Медведеву в ожидании президентского кресла…

5 45 6 305594 28.01
8читать ;смотреть
Kмедведев, архитектура, москва, видео, автомобили, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ О Чаплине О Чаплине Если РПЦ решится канонизировать образцового попа, на титлах его иконы будет значится Чаплин или Шмайер?...

5 146 6 129248 27.01
Kрелигия, память, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8300523
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4355412

Сегодня в эфире