США намерены признать поселения Израиль на Западном берегу реки Иордан

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации. Ранее Дональд Трамп озвучил ключевые положения плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. В числе прочего он предложил связать территории, принадлежащие палестинцам скоростным транспортным сообщением и пообещал американскую помощь в построении палестинского государства, которое взамен должно отказаться от террора.

Лидер Палестины Махмуд Аббас отверг предложения главы Белого дома и сказал, что готов к переговорам только в рамках «ближневосточного квартета», в который кроме США входят Россия, Евросоюз и ООН.