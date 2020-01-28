Власти Венесуэлы рассматривают возможность приватизации нефтяной госкомпании PDVSA

По сведениям агентства Bloomberg, переговоры об этом велись с Роснефтью, итальянской ENI и испанской Repsol. По словам бывшего президента компании, она передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам. Это связывают с трудным финансовым положением и санкциями. Ранее ограничительные меры в отношении PDVSA ввели США. В прошлом году венесуэльская пресса писала о планах Каракаса передать контроль над корпорацией «Роснефти», однако, российская компания тогда назвала информацию слухами.