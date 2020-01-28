Генпрокуратура проверит работу с неблагополучными семьями после случая с детьми в Шереметьево

Там несколько дней назад были обнаружены двое детей, оставленных своим отцом. Надзорное ведомство также планирует установить, соблюдается ли права несовершеннолетних на помощь государства – об этом говорится на сайте прокуратуры.

Сегодня мужчина, оставивший сыновей в столичном аэропорту, пришел с повинной к следователям. Он сказал, что планировал найти работу и вернуться за своими детьми. Мать мальчиков до развода обращалась в полицию с жалобами на побои и говорила, что ей запрещают общаться с сыновьями.