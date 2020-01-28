Суд отменил решение о розыске предпринимательницы Елены Батуриной

Это было связано с тем, что вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова представила заявление о рассмотрении уголовного дела в ее отсутствии. Материалы направлены в мировой суд для рассмотрения по существу, — пишет РБК. Батурина была объявлена в розыск по обвинению в клевете. Дело завели по заявлению финансового управляющего брата Батуриной Эренцена Маджеева в процессе его банкротства.