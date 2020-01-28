Президент США Дональд Трамп представил план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, который сам он называет сделкой века. Объявление было сделано в Белом Доме в присутствии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху — который вместе со своим главным политическим конкурентом Бенни Ганцем находится с официальным визитов в Вашингтоне.

В рамках мирного плана Дональд Трамп предложил создание двух государств — Израиля и Палестины, с неделимой израильской столицей в Иерусалиме и столицей Палестины в Восточном Иерусалиме. План также предусматривает создание границ палестинского государства на Западном Берегу и строительство туннеля, который бы соединил его с Газой. К югу от Газы предлагается провести обмен земель, чтобы Палестина получила больше территорий. При этом, небольшая полоса земли между египетской границей и южной частью Газы останется на территории Израиля по контролем израильской безопасности — по запросу Египта с целью борьбы с трансграничным терроризмом.

В случае принятия мирного плана, президент США пообещал $50 млрд в виде помощи Палестине.

В рамках предложенного Трампом плана США готовы открыть консульство в Восточном Иерусалиме и признать израильские поселения на Западному Берегу, а в ответ Израиль заморозит строительство на четыре года.

Израиль впервые согласился на решение с двумя государствами — с определенными границами Палестины.

Этот план, заявил Трамп, удвоит территориию Палестины и покончит с ее зависимостью от иностранной финансовой помощи и благотворительности.

Палестина предложенный мирный план бойкотировала и превентивно отклонила.

На представлении мирного плана в Белом Доме присутствовали представители Омана, Бахрейна и Арабских Эмиратов, которых Трамп поблагодарил за присутствие — что может означать возможную поддержку плана Трампа этими странами.