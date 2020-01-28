Депутаты ПАСЕ со второй попытки избрали вице-спикером зампреда Госдумы Петра Толстого

Сегодня против его назначения выступила член украинской делегации, после чего Толстому не удалось заручиться поддержкой квалифицированного большинства на голосовании. Впрочем, во втором туре, в котором представителю России было достаточно набрать простое большинство, он все же получил должность вице-спикера. По словам самого Толстого, это значительно облегчит работу российской делегации.

Толстой добавил, что представители России намерены не просто вести дискуссии, а отстаивать интерес страны и наших граждан.