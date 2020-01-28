В Северодвинске обнаружили превышение уровня радиационного фона

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. При этом местные власти говорят о техническом сбое, так как сработал лишь один датчик из восьми. Остальные же превышения не зафиксировали.

Как писала газета «Известия», на подводной лодке в судоремонтном доке якобы произошло возгорания. Однако в самом учреждении РБК сказали, что эта информация не соответствует действительности.

Кратковременное превышении радиации в районе Северодвинска произошло в августе 2019 года. Оно последовало за взрывом на военном полигоне, жертвами которого стали пять сотрудников «Росатома».