Экс-главу Серпуховского района оставили под стражей до начала марта

Апелляционный суд в Москве не стал изменять меру пресечения по жалобе адвокатов. Об этом «Эху» рассказала женат Шестуна Юлия.

Бывшего руководителя района обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности и получении крупной взятки. Сам он все обвинения в свой адрес отрицает и связывает преследования с отказом уйти в отставку.