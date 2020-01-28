Лидер ХАМАС выступил против предложенного США плана палестино-израильского урегулирования

Как сообщает агентство ВАФА, Исмаил Хания назвал целью соглашения ликвидацию палестинского национального проекта.

Этим вечером Дональд Трамп раскрыл детали так называемой «сделки века». Она предполагает помощь США в создании палестинского государства и фактическое удвоение его площади в обмен на отказ от террора. Как сказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ХАМАС должна быть разоружена, а сектор Газа демилитаризован.