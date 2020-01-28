Телеканал «Дождь» в течение двух недель подвергался DDoS-атакам

Об этом сообщает компания со ссылкой на интернет-провайдера. Из-за этого сайт и рабочие почтовые аккаунты сотрудников работали с перебоями. Также у редакции были проблемы с интернетом.

В течение того же времени, хакерским атакам подвергалось «Эхо Москвы». Из-за этого авторы и гости радиостанции столкнулись со сложностями с удаленным подключением к эфиру.