Родственники Михаила Мишустина, по данным ФБК, владеют недвижимостью на общую сумму 3 миллиарда рублей

Ни один из этих активов не указан в собственности в декларации чиновника. Как говорится в расследовании фонда, часть квартир и домов в Москве и Подмосковье в Росреестре записаны на Российскую Федерацию. Кроме того, как рассказал Алексей Навальный, зачастую недвижимость связана с предпринимателем Александром Удодовым, ранее упоминавшемся в прессе как знакомый Мишустина и один из предполагаемых участников махинаций с возвратом НДС. Судя по всему, бизнесмен и новый премьер-министр до сих пор тесно общаются. В правительстве расследование ФБК никак не прокомментировали.