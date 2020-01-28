Родственники Михаила Мишустина, по данным ФБК, владеют недвижимостью на общую сумму 3 миллиарда рублей

Ни один из этих активов не указан в собственности в декларации чиновника. Как говорится в расследовании фонда, часть квартир и домов в Москве и Подмосковье в Росреестре записаны на Российскую Федерацию. Кроме того, как рассказал Алексей Навальный, зачастую недвижимость связана с предпринимателем Александром Удодовым, ранее упоминавшемся в прессе как знакомый Мишустина и один из предполагаемых участников махинаций с возвратом НДС. Судя по всему, бизнесмен и новый премьер-министр до сих пор тесно общаются. В правительстве расследование ФБК никак не прокомментировали.
2020-01-28T21:02:00+03:00
2020-01-28T21:02:40+03:00
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21:02, 28 января 2020
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