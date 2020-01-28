Зампред Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской Ассамблеи Совета Европы

Закрытое голосование по кандидатуре пришлось проводить в два тура. Итоги объявили в конце сегодняшнего пленарного заседания. Как пишет «Коммерсантъ», рутинная процедура назначения вице-председателей ПАСЕ, которых обычно автоматически утверждают по квоте от национальной делегации, в этот раз превратилась в интригу. Против назначения Толстого выступила член украинской делегации, заявившая, что представитель России раньше допускал антисемитские высказывания и регулярно критиковал европейские ценности в своих телешоу.
2020-01-28T21:01:00+03:00
2020-01-28T21:02:03+03:00
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21:01, 28 января 2020
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