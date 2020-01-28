Соединенные Штаты пообещали помочь Палестине в создании государства

Президент Дональд Трамп выступил с общенациональный обращением по урегулированию израильского конфликта. Так называемая «сделка века» предполагает мирное сосуществование двух стран.

По словам главы Белого дома, в результате выполнения условий сделки, площадь Палестины должна «фактически удвоиться». При этом арабское государство должно отказаться от террора.

Вместе с Трампом на пресс-конференции выступил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что готов к немедленным переговорам о мире в случае признания палестинцами еврейского государства, добавив, что план предполагает разоружение ХАМАС и демилитаризацию сектора Газа.

В преддверии выступления Трампа и Нетаньяху, в палестинской автономии началась массовая акция протеста.