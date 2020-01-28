Доказательств эффективности «Арбидола» как средства от коронавируса не существует – глава «Лиги пациентов»

Доказательств эффективности «Арбидола» в качестве средства от нового типа коронавируса, зарегистрированного в Китае, не существует. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент «Лиги пациентов» Александр Саверский.

«Клинические исследования по этому поводу он не проходил, доказательств не существует. Никто достоверно этого утверждать не может», — сказал он.

А.Саверский отметил, что в усилении паники по поводу нового коронавируса могут быть замешаны фармацевтические компании, а также сотрудничающие с ними чиновники. «После пандемии свиного гриппа ПАСЕ признала эту пандемию влиянием «Большой фармы» примерно через год после того, как ВОС объявила эту пандемию. Здесь очень похожая история во всех отношениях. Никаких оснований для паники пока нет», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит правдивость рекламы «Отисифарм» об эффективности препарата «Арбидол» в борьбе с новым типом коронавируса.