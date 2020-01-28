Ирландская авиакомпания Ryanair может сократить работников из-за длительного простоя самолета Boeing 737 MAX

Крупнейший европейский лоукостер, по данным агентства Bloomberg, уже предупредил сотрудников о возможных рисках. Кроме того, перевозчику придется скорректировать свое летнее расписание с учетом того, что в его распоряжении будет на десять лайнеров меньше, чем было запланировано ранее. К нынешнему лету Ryanair заказала у «Боинга» почти 60 самолетов 737 MAX. Однако, из-за продолжающегося запрета на эксплуатацию этих моделей, компания получит их только ближе к концу года.