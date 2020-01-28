Почтовый сервис StartMail намерен оспорить в суде решение о блокировке в России

В компании не видят оснований для запрета на работу. Отмечается, что она не регистрировалась в реестре организаторов распространения информации и не получала обращений от российских властей. На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ по требованию Генпрокуратуры. Именно через StartMail злоумышленники распространяли ложные сообщения о минировании объектов на территории нашей страны.

Как ранее писала «Новая газета», после блокировки нидерландского почтового сервиса, неизвестные стали рассылать письма со швейцарского Protonmail. При этом они назвали аккаунт mr.bortnikov.