В компании не видят оснований для запрета на работу. Отмечается, что она не регистрировалась в реестре организаторов распространения информации и не получала обращений от российских властей. На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ по требованию Генпрокуратуры. Именно через StartMail злоумышленники распространяли ложные сообщения о минировании объектов на территории нашей страны.
Как ранее писала «Новая газета», после блокировки нидерландского почтового сервиса, неизвестные стали рассылать письма со швейцарского Protonmail. При этом они назвали аккаунт mr.bortnikov.
Почтовый сервис StartMail намерен оспорить в суде решение о блокировке в России
В компании не видят оснований для запрета на работу. Отмечается, что она не регистрировалась в реестре организаторов распространения информации и не получала обращений от российских властей. На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ по требованию Генпрокуратуры. Именно через StartMail злоумышленники распространяли ложные сообщения о минировании объектов на территории нашей страны.