Трамп: Иерусалим должен быть неделимой столицей Израиля

Президент США также заявил, что «сделка века» не будет нести никаких рисков для безопасности Израиля. По его словам, заключением данной сделки Израиль делает большой шаг к миру с палестинцами. План США по Израилю и Палестине предполагает сосуществование двух государств — заявил американский президент.

Трамп отметил, что американский план может быть последним шансом для палестинцев обрести собственное государство.

Ранее сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху завтра обсудит с Владимиром Путиным предложенную США «сделку века».

Белый дом в течение нескольких лет разрабатывал план по ближневосточному урегулированию.

План Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию предполагает создание арабского государства со столицей Восточным Иерусалимом. Детали так называемой «сделки века» в эти минуты озвучивает глава Белого дома. Переговоры о палестинской государственности будут идти в течение четырех лет. В течение этого времени Израиль должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях.

Палестина в рамках процесса мирного урегулирования, который в данный момент приостановлен требует, чтобы будущая граница между двумя суверенными государствами проходила по линиям, которая существовала до Шестидневной войны 1967 года.