В Калуге отменили концерт панк-группы Distemper

Это произошло после предупреждения прокуратуры региона, — сообщает музыкальная группа на своей странице во «ВКонтакте». Надзорное ведомство сочло, что в текстах песен пропагандируются радикальные анархистские взгляды и насильственные действия против представителей власти. Кроме того, один из организаторов концерта получил предупреждение об ответственности по статьям об экстремизме и массовых беспорядках. При этом, как пишет «Медиазона», ни одной песни Distemper нет в списке экстремистских материалов.