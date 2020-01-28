Виталий Мутко возглавил госкомпанию «ДОМ.РФ»

Как пишет «Ведомости», бывший вице-премьер будет курировать развитие ипотеки, городской среды и заниматься проблемой обманутых дольщиков. По некоторым данным, предыдущий директор Александр Плутник покинет компанию и может перейти на работу в ВЭБ.

Мутко был заместителем главы правительства с 2018 года, а до этого руководил министерством спорта. Компания «ДОМ.РФ» имеет статус «единого института развития в жилищной сфере».