В Госдуме не исключили внесение поправок в преамбулу Конституции

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу профильного комитета Павла Крашенинникова. Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон Талия Хабриева говорила, что в текст перед статьями Конституции можно добавить строки о противодействии истории и сохранении исторической памяти.

Внести поправки в середине января предложил президент Владимир Путин. После этого была создана рабочая группа по подготовке изменений, куда вошли более 70 человек.