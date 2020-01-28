Российский МИД вызвал японского дипломата из-за выставки в Токио

На ней демонстрировались материалы, якобы доказывающие обоснованность притязаний Японии на Южные Курилы. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства. Речь идет о выставке под названием «Территория и суверенитет», которая открылась при поддержке властей неделю назад. В МИДе указали на неоспоримость суверенитета России на данной территории и подчеркнули, что такие действия идут вразрез с двусторонними договоренностями.