Министерство труда предложило снизить прожиточный минимум

В документе, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов, ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете этого показателя. В частности, Минтруда отмечает удешевление картофеля, моркови, лука, капусты и свеклы. Из-за этого предлагается снизить прожиточный минимум почти на 4%.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что 18,5 миллионов россиян находятся за чертой бедности, большинство из них – семьи с детьми.