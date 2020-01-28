В американском военном самолете, упавшем в Афганистане, мог находиться куратор убийства иранского генерала Сулеймани

Иранское информагентство Mehr пишет, что на борту якобы находился офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, которому приписывают руководство спецоперациями на Ближнем Востоке.

Ответственность за крушение лайнера на себя взяло запрещенное в России движение «Талибан». Боевики не подпускают афганские правительственные силы к месту падения, поэтому информация о случившемся зачастую противоречивая. Талибы, в частности, утверждают, что сбили самолет. В Пентагоне говорят, что этому нет никаких подтверждений.