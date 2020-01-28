Встреча Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху пройдет в четверг

Как сообщает пресс-служба Кремля, Биньямин Нетаньяху посетит российскую столицу с кратким визитом. Ранее говорилось, что он прилетит в Москву уже завтра. Темой переговоров должен стать предлагаемый Дональдом Трампом план ближневосточного урегулирования. Кроме того, израильская пресса предполагает, что визит Нетаньяху приведет к освобождению осужденной в России по делу о контрабанде наркотиков Наамы Иссахар.
2020-01-28T19:30:00+03:00
2020-01-28T19:30:56+03:00
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19:30, 28 января 2020
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